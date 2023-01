Sonya SONYA VOYANCE (DELELIS)

Bonjour, je suis Sonya, clairvoyante, médium et cartomancienne professionnelle.

Exerçant la voyance depuis de nombreuses années et voyante expérimentée, je sais répondre avec justesse à toutes vos questions.

Tous les sujets sont abordés concernant passé, présent et futur.

Pour une voyance en direct, n'hésitez pas à me téléphoner au 04 93 53 21 90.

Si vous désirez une voyance en ligne, vous pouvez me consulter sur mon site internet : http://clairvoyance-sonya.com

Votre voyance sera envoyée sur votre adresse e-mail.



Vous pouvez aussi vous rendre à mon cabinet de voyance au 16 Boulevard Raimbaldi, 06000 Nice

En plus de la lecture des lignes de la main, j'effectuerai une voyance par flashs sur les photos des personnes de votre entourage.



Mes horaires:

toute la journée de 08h00 jusqu'à 21h00.



Mes tarifs :



- 15 € - 10 minutes - Un thème ou une question.

- 31 € - 20 minutes - 2 questions approfondies et détaillées.

- 45 € - 30 minutes. Voyance complète sur des sujets illimités + questions illimitées + dates précises.

- Tarif en cabinet à Nice : 70 € / 1 heure.

Voyance complète d'une heure + lecture des lignes de la main + voyance sur photos.



Modes de paiement : Visa, MasterCard, American Express, Allopass et Paypal.









Mes compétences :

astrologie

tarologie

voyance

voyance par flashs

médium

cartomancie

chiromancie : lecture des lignes de la main

voyance sur photos