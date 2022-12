Diplômée de Sciences Po Lille, je bénéficie de deux années d'expériences

professionnelles au sein de différents ministères. J'ai occupé des postes de

chargée de mission sur des fonctions supports (ressources humaines,

communication, direction et pilotage des politiques publiques, gestion budgétaire et financière, juridique). J'ai aussi une activité bénévole depuis un an au sein de l'association Entourage.