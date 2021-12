Sophie AKPONEMEY

- Accompagne, conseille et coach les managers dans la gestion quotidienne et à long terme de leurs équipes

- Veille à l'application de la législation sociale et au respect de la politique de l’entreprise et des procédures RH

- Expérimentée dans la gestion des relations avec les partenaires sociaux (CE, DUP, CHSCT) et mise en place des IRP en France

- Maîtrise du cycle complet de recrutement, en grand volume et dans un environnement matriciel et dynamique

- Capacité à travailler dans les organisations matricielles avec un management international à distance (basé en Angleterre et Italie)

- Conçoit, améliore et déploie de nouvelles politiques et process RH, paie, formation, recrutement, rémunération et avantages sociaux

- Capacité à travailler de manière autonome en alignant les RH avec les objectifs et besoins; respect de l'éthique et des nécessités financières

- Fortes compétences interpersonnelles, adaptabilité, esprit d’équipe et sens des responsabilités

- Impliquée dans l’implémentation de nouveaux SIRH et de l’externalisation de la paie

- Connaissance approfondie du droit du travail français

- Expérimentée dans les opérations de fusions et acquisitions (3 fusions et 3 acquisitions complétées)



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement RH