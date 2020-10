Aujourd'hui, attachée de recherche clinique dans la recherche contre le cancer depuis 12 ans , je me diversifie avec une activité en freelance de responsable pédagogique de la formation ARC sup santé à Lyon . Je suis également intervenante auprès de cette formation et de la formation IPROB au sein de l'école catholique de Lyon.



Dynamique j'aime apprendre, communiquer et partager.



Au plaisir déchanger,

Sophie ARMAND