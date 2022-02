Sophie ARRABAL

Bonjour j'ai eu la chance de toucher à plusieurs métiers, dont serveuse, couturière, garde d'enfants à domicile... et mon activité principale a été animatrice en centre de loisirs et en périscolaire, un métier qui me plait beaucoup mais n'est plus compatible avec ma vie familiale. Je suis actuellement vendeuse à domicile de produits d'hygiène et bien être. Je cherche un nouveau métier qui soit mieux adapté à ma situation familiale actuelle.