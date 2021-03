Sophie BARTHELEMY-CROS

Je travaille depuis 10 ans dans le secteur associatif et souhaite continuer à travailler dans ce secteur.

Je recherche donc un poste de développement d'outils pour la gestion des associations.

J'ai tout au long de ma carrière travaillé en mode projet et souhaite conserver ce mode de travail.



J'assure la relation avec nos donateurs, je travaille sur des bases de données développées sous ma supervision.

Je supervise la mise en place et le maintien d'un CRM SalesForce répondant à des besoins spécifiques (marketing, newsletters, portail de don en ligne)



Mon expérience professionnelle réunit des compétences aussi bien autour de mes connaissances des bases de données que de mes connaissances réglementaires.



Mon approche projet est complétée par une formation Lean Six Sigma au niveau ceinture verte

J'ai été amenée à manager des équipes en management direct et transversal.



J'ai de solides connaissances réglementaires aussi bien général (ISO 9001) que liées à lindustrie pharmaceutique (Bonnes Pratiques de Laboratoires, OCDE 13, OCDE 15) dans le cadre des archives réglementaires

J'ai travaillé sur la mise en place du PDF/A.



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projets

Lean six sigma

Qualité

Project Manager

Records Management

KAIZEN

Archivage

Archivistique

BPL

Requête SQL