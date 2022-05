Sophie BELLERY (BONNET)

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la santé, je suis en fin de cursus universitaire d'un Master II Management des Organisations Sanitaire et Sociales spécialité Management Hospitalier. Actuellement, je suis en recherche de prise de poste en direction sanitaire ou médico-sociale, chargé de mission ou auditeur en santé.. En parallèle, je continue mes études par un Master des Métiers du Conseil et de la Recherche en vue d'effectuer une thèse en sciences de gestion dans le champ de la santé. Effectivement, pour moi les études et le poste de direction ne vont pas l'un sans l'autre puisque le sujet de ma recherche est le rapprochement de la médecine de ville avec la médecine hospitalière dans un objectif d'amélioration de la collaboration entre les 2 secteurs, mais aussi d'amélioration et de fluidification du parcours patient cela dans l'axe des demandes de la loi Ma Santé 2022. Je recherche également pour l'année 2020 un contrat en CIFRE convention industrielles de formation par la recherche pour effectuer une thèse en sciences de gestion en santé.