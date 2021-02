Sophie BELOT

Bonjour à tous belles âmes



A travers les pratiques énergétiques et spirituelles que j'ai développé au fil des années, je vous accompagne sur le chemin de votre guérison.

Comme dit tres bien Bouddha, je peux voys amener à la source mais je ne peux pas boire l'eau à votre place.

Le cheminement vers soi se fair seul, avec un accompagnant mais au final VOUS êtes le responsable de votre guérison profonde.



J'ai étayée au fil du temps mes pratiques avec différentes pratiques :

-Les soins énergétiques premium de Luc Bodin et le Reiki Usui.

Les soins premium permettent d'harmoniser votre Aura et votre vie en levant les blocages survenus au cours de votre vie, ils permettent de purifier vos corps énergétiques, vous en sortirez définitivement changés !

-Le Reiki, cette méthode de guérison se complète bien avec les soins énergétiques premium et vous aideront dans beaucoup de troubles.

-Le channeling : c'est un très bel outil de développement personnel, une connexion avec son "soi intérieur" et ses guides de lumière afin de trouver réponse à ses question et un nouveau souffle dans votre vie.

Avec cette pratique nous pouvons remonter sur le plan karmique et transgénérationnel afin de dénouer les blocages et libérer votre lignée.



mon site : https://www.sophie-energie.com/



Je vous souhaite à tous une très bonne santé !



Sophie