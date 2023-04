Après avoir repris des études, je valide mon Bts gestion de la PME en juin 2023. J'emménage dans la région des hautes Pyrénées en septembre 2023 pour démarrer une nouvelle carrière dans le domaine logistique dans l'aéronautique si possible. Je suis motivée et très polyvalente et je souhaite apporter mon savoir faire pour mon poste d'assistante logistique à venir.