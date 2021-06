Sophie CADOREL

La thérapie de l'être, pour aller vers votre essentiel : oser être moi, choisir ma vie.



Thérapeute et Coach Gestalt, je vous accompagne pour traverser les difficultés de la vie et vous aide à aller à la rencontre de votre Être, de votre Essentiel. Je m'appuie sur la Gestalt-thérapie et la créativité pour vous permettre de trouver en vous des ressources pour vivre mieux et vous développer.



J'accompagne les personnes sur leur chemin de transformation de façon concrète, dynamique, interactive, créative, guidée par mon expérience, mon intuition et mes ressentis.



Je reçois les adultes et les enfants, les adolescents dans mon cabinet situé à Paris 12, près de la Gare de Lyon.



J'ai été formée à l'École Humaniste de Gestalt (IFAS), je suis certifiée Gestalt-Praticien et Coach Gestalt.

Ma pratique est supervisée



www.sophiecadorel.fr



Je suis également la créatrice du site www.leFilgood.com, sur lequel je propose une sélection d'ateliers à faire ensemble, pour se sentir bien dans le développement personnel et la créativité.



Mes compétences :

Psychothérapie

Coaching

Gestalt-thérapie

Thérapie individuelle