Sophie CHAMPAGNON (BATH)

Mon expérience au sein de différentes pharmacies ma permis de confirmer de solides compétences tant dans le domaine de la gestion commerciale et de la vente, que de la formation des équipes sur les laboratoires que j'avais en charge.

D'autre part, ma facilité d'adaptation, mon autonomie, ma priorité du service client sont des atouts essentiels pour répondre à vos besoins actuels et futurs.

Ayant récemment terminé avec succès la formation de délégué pharmaceutique dispensée par Keyce Academy à Montpellier.

Jai durant ce temps pu approfondir les notions spécifiques du secteur pharmaceutique, avec :

Des modules scientifiques : anatomie, pharmacologie, thérapeutique, réglementation du médicament.

Des modules théoriques : industrie pharmaceutique, étude de marché, marketing digital et CRM.

Des modules pratiques : techniques de vente commerciale, oral de vente,

Stage d'un mois effectué dans le laboratoire Actinutrition®.