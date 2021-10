Sophie CHANVRIL-MAITREJEAN (CHANVRIL)

Après 26 ans au service du monde médical mon expérience n'est plus à prouver et c'est un métier passionnant.

J'ai démissionné de mon dernier emploi pour suivre mon mari dans le Var.

Je n'ai qu'une envie c'est m'épanouir à nouveau dans un travail que j'aime.

Je suis disponible immédiatement.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:

- Septembre 2021: vendanges dans le Var en tant que coupeuse

- Du 18 novembre 1996 au 9 juillet 2021: SECRETAIRE MEDICALE au Centre -Armoricain de Radiothérapie, Imagerie médicale, Oncologie (C.A.R.I.O. Plérin Côtes dArmor) spécifiquement dans les services Imagerie Médicale et Oncologie

- Maraîchage chez Antoine CABARET, Le jardin des Salines (Hillion Côtes dArmor) (sur les jours de RTT entre 2010 et 2012)

- 1995-96 : SECRETAIRE MEDICALE (différents services) Centre Hospitalier Yves Le Foll, (Saint-Brieuc Côtes dArmor)

- 1992-93 : SECRETAIRE ADMINISTRATIVE Centre de Formation Avicole ZOOPOLE, (Ploufragan Côtes dArmor)

- Eté 1992 : SECRETAIRE ADMINISTRATIVE Harmonie Mutuelle, (Saint-Brieuc - Côtes dArmor)

- 1990-1991 : HOTESSE DACCUEIL Leroy-Merlin, (Langueux - Côtes dArmor)

- 1987-1988 : CAISSIERE GONDOLIERE Intermarché, (Vert-Le-Petit - Essonne)

- 1985-1986-1987 : PALEFRENIERE SOIGNEUSE et GROOM au Domaine des Ecuries de Beaumont, et écuries de Jean-Pierre BONNEAU (Essonne).



DIPLOMES-FORMATIONS:

- BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social), obtenu le 6 Juillet 2010

- Stage de 7 semaines à la Ligue Départementale contre le Cancer de Saint-Brieuc, service aide à la personne, étude de dossiers daide financière, assistance dans les démarches administratives

- Stage de 6 semaines à la Caisse Primaire dAssurance Maladie de Saint-Brieuc, service Prestations Espèces

- BTS diététique (1ère année) Lycée St Pierre, Saint- Brieuc

- Stage au service dImagerie Médicale Centre Hospitalier Yves Le Foll, Saint-Brieuc

- Formation professionnelle de Secrétariat Médical et Médico-social (CNED de Lyon), Baccalauréat Professionnel Sciences Médico-Sociales

- Formation professionnelle (GRETA Saint-Brieuc) Brevet dEtudes Professionnelles Communication Administrative et Secrétariat.



APTITUDES PROFESSIONNELLES:

- Maîtrise de la langue Française

- Connaissances en Anglais (6 mois aux USA en 2017 et formation individuelle)

- Utilisation quotidienne des outils informatiques: Word, Excel, Powerpoint, Pack Office,

- Aisance au téléphone: expérience en centre d'appels (call-center au C.A.R.I.O. de Plérin)

- Facilité d'adaptation

- Travail en équipe au quotidien

- Excellente communication avec les patients, l'équipe professionnelle

- Capacité à renseigner et orienter les patients sur le fonctionnement de létablissement, les soins/services proposés

- Autonome

- Polyvalente

- Esprit de synthèse

- Rigueur

- Capacité à rendre compte



MISSIONS DE SECRETARIAT MEDICAL:

- Rédaction et frappe de courriers divers, comptes-rendus médicaux

- Gestion du courrier

- Gestion des appels téléphoniques

- Gestion du planning des médecins oncologues, du planning des examens dimagerie médicale

- Constitution des dossiers patients en oncologie (histoire de la maladie) transmis aux oncologues

- Planification des chimiothérapies

- Programmation des hospitalisations

- Facturation dactes médicaux



CENTRES DINTERETS :

- Pratique régulière de léquitation, trails

- Randonnées : trek de 6 mois en autonomie totale aux USA, autres aventures rando-nature

- Passionnée de littérature

- Bénévole au SAMU SOCIAL de Saint-Brieuc (Côtes dArmor)

- Présidente de ma propre association créée en 2019