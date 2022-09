New Artistic School & Production (anciennement "Si on chantait production") est une entreprise de production d'évènements, management d'artistes, agence artistique et école artistique.



Depuis 2010, New Artistic School & Production a formé, managé et aidé de nombreux artistes mais également produit et organisé de nombreux spectacles.



N°SIRET : 522 247 543 00013



N°d'enregistrement au registre national des agents artistiques: 2015-01742