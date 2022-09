Sophie COTTEN

Dix ans d'expérience dans la gestion de contrats et documentation en milieu bancaire, pour une clientèle de groupes internationaux.

J'ai récemment complété ma formation juridique avec le certificat "Commercial and Contract Management Professional" CPCM® / C²MPC® auprès de e²cm.

Je souhaite mettre mes atouts au service de grands projets, pour contribuer à leur sécurisation et à leur optimisation.

Le français et l'anglais sont mes langues de travail.



Mes compétences :

Banque en ligne

Travail en équipe

Banque

Gestion de la relation client

Négociation contrats

Corporate banking

Juridique

Recherche documentaire

Gestion du document

Droit des contrats

Droit des affaires

Cash management

Communication

Gestion de contrats

Gestion du risque