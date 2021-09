Sophie COURTET

Pasionnée à la fois de mode et de marketing, j'ai décidé - juste après l'obtention de mon master en management - de me lancer dans la création d'un site e-commerce. Mon site (https://mlle-champetre.com/) regroupe différentes pièces, en particulier des robes au style champêtre. Offrant un grand catalogue de robes, ma créativité est sans cesse mise à l'épreuve. Travailler dans le prêt-à-porter pour femme au quotidien est un plaisir pour moi qui adore l'univers de la mode. Qui plus est, graviter autour du thème champêtre est ce qu'il y a de plus épanouissant car je peux désormais exprimer toute ma personnalité à chaque nouvelle collection. Forte de cette expérience, j'ai principalement pu développer mes compétences en référencement naturel.