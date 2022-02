Sophie CRUEGHE

Mon parcours professionnel riche et varié, m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences, tant dans la vente, la coordination de services, de prestations, que dans la gestion logistique, administrative et commerciale.

J’ai régulièrement été amenée à accueillir, réserver, négocier, planifier, organiser et encadrer de multiples opérations et intervenants, en particulier dans les secteurs du luxe, de l'immobilier et du tourisme.



Tout au long de mes missions, j’ai su être à l’écoute, conseiller, transmettre et promouvoir des images de marques fortes et prestigieuses, ainsi que répondre aux attentes d'une clientèle internationale exigeante participant activement à l’accroissement du chiffre d’affaire et à la qualité des services.



Entièrement disponible, je suis mobile, dynamique et impliquée.

J'ai toujours su m'adapter aux fonctionnements de chaque entreprise, aux outils et spécificités de chaque contexte.



Mes compétences :

Vente

Organisation

Coordination

Logistique

Décoration

Gestion de projet

Gestion administrative

Microsoft Office

Navision

Services

Encadrement

Gestion commerciale

Développement commercial

Evènementiel et logistique

Relations clients

Commerce B2B

Accueil physique et téléphonique

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Aisance relationelle

Conseil commercial

Réception Hôtellerie

Tourisme