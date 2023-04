Sophie CUDEY (DARQUE)

Je travaille chez SNEF Power Services, filiale du Groupe SNEF.



L'Entreprise SNEF Power Services est née de la fusion des activités nucléaires de SNEF et de la branche dactivité de GENERAL ELECTRIC (ex ALSTOM) spécialisée dans les auxiliaires électriques.



SNEF Power Services (SPS) est spécialisée dans les métiers de lÉlectricité, de lInstrumentation, de la protection physique et du traitement de leau et des gaz au service de lIndustrie Nucléaire.



Je fais partie de la cellule recrutement. Basée en Rhône Alpes, je suis en charge principalement des postes ouverts sur la nouvelle aquitaine, l'occitanie, la vallée du rhône dans le domaine de l'électricité.

Les postes ouverts sur les activites WISE, en intinérant ou en région touraine dans le domaine de la tuyauterie et du soudage sont dans mon périmètre.



Si vous avez une formation technique en électricité, électrotechnique, automatisme, instrumentation, électromécanique ou en tuyauterie et soudage, que vous êtes quelqu'un de motivé alors votre profil mintéresse !



SNEF Power Services, a un fort enjeu de recrutement pour les années à venir.



Pour rejoindre une entreprise dynamique, envoyez vos CV à sophie.cudey@snef.fr.



Parlez en autour de vous SNEF Power Services recrute !!!





