Sophie DELAY-GOYET

La mise en place d'Oracle étant finalisée, je retrouve donc un poste plus dédié projets opérationnels au sein du service clients.

Oracle restera présent avec la mise en place/définition et/ou l'évolution de process existants et la formation des équipes.

Mais il s'agira également de gérer tout autre projet au sein du service clients en coordonnant et validant les données d'entrée et définissant les paramètres/contraintes de mise en place (intégration de nouvelles sociétés, nouveaux produits...) avec les services marketing, logistiques, financiers, ventes...



Pour mémo poste précédent Oracle implementation "Order to Cash" Workstream Business

Mise en œuvre/application de toutes les compétences, connaissances et expériences acquise lors des mes postes précédents au sein du Service Client. Déploiement de la partie OTC (order to cash) d'Oracle au sein de l'entreprise ( définition des besoins, au design, en passant par les UAT, préparation des procédures, formation des utilisateurs...)



Domain matter expert in Customer service ie Quotes & Tender and Order to cash

* Provide transversal view : work in process harmonization between countries, identify impacts on core model process implementation on current organization, ensure consistency of the solution cross functionally.

* Core model business owner : prepare change management - owner of Integra process & WI /SOP (work instruction / Standard Operational procedure) - data cleansing owner - define tests scenarios

* Accountable for deliverables to the project and team

* Solution testing & validation

* Coordinate key use users involvement

* Prepare go live and support go live

* End user training (train the trainer approach)

* Report progress, issues and conflicts to PMO office

* Stakeholder management of functional line



Mes compétences :

ADV

Responsable Service Clients

Service clients