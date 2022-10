Sophie DESPREZ

Coach certifiée en Comportement Alimentaire, je vous accompagne dans votre perte de poids et votre développement personnel pour enfin sortir du cercle infernal des régimes à répétition.

Vous vous mettrez en action pour gérer vos stress et vos émotions et ainsi maigrir en toute sérénité.

Je me déplace chez vous, dans les secteurs d'Alès, Nîmes et Uzès à raison d'une séance tous les 15 jours (6

à 12 séances maximum)



Rejoignez-moi pour enfin maigrir autrement et sereinement : 06 31 98 75 22 ou socoach30@gmail.com