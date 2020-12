Sophie DEVULDER

Depuis l’adolescence, je suis attirée par la différence et considère qu'elle est avant tout une richesse.

Après un détour par la faculté de droit, j'ai suivi un cursus de psychologie clinique, option interculturel (université de Toulouse le Mirail).

Entre ma 4e et 5e année de formation (université Louis Pasteur, à Strasbourg), je suis partie trois années en coopération humanitaire dans un petit pays de la Corne de l'Afrique. J'y ai assuré la fonction d'institutrice et j'ai également intégré un dispositif communautaire dont l'objectif était la prévention, la formation et le soutien psychologique en matière de SIDA.



Cette expérience a été déterminante pour la suite de ma vie, autant professionnelle que personnelle : elle m'a poussée à appréhender le Monde de manière différente.

Elle a également renforcé mon envie de devenir psychologue.

De retour en France et mes études achevées, j'ai choisi de travailler sur la problématique de l'attachement et sur les addictions, domaines qui ne cessent encore aujourd'hui de me questionner.



Ces dernières années, je suis aussi intervenue au CRFPE (Centre Régional de Formation des Professionnels de la Petite Enfance) à Lille, sur le vaste thème de la parentalité : le contact avec les étudiants m'a amenée avec beaucoup de joie à revisiter la théorie et à l'illustrer de ma pratique clinique.



Depuis janvier 2012, je suis aussi immatriculée comme auto entrepreneur et je remplis plusieurs missions : bilans de compétences; co animation d'ateliers "estime de soi"; interventions régulières auprès d’éducateurs spécialisés en formation...



En parallèle, et ce depuis l'enfance, j'ai toujours pratiqué une activité physique artistique : la danse d'abord, puis le théâtre (avec quelques bases en “clown”) et le yoga aujourd'hui (si, si cela peut aussi être artistique !).



Je travaille ainsi à trouver un équilibre entre la tête, le corps et les émotions ...



Mes compétences :

Petite enfance

Bilan de compétences

Formation et animation de groupes

Adolescence

Parentalité

Accompagnement au deuil