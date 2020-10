Sophie DUPUY

Après 5 années détudes en école de commerce, me voici ancrée dans le métier passionnant de la stratégie marketing et communication.

Grand Litier est une enseigne nationale spécialisée dans la literie haut de gamme, un réseau dindépendants qui regroupe aujourdhui plus de 110 magasins partout en France.

Mon métier maintenir ce réseau comme le 1er réseau haut de gamme de son marché, développer sa notoriété locale et nationale puis de créer une réelle stratégie marketing de différenciation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Fidélisation client

Marketing omnicanal

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Esprit d'équipe

Communication visuelle

Management

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Communication online