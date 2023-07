Sophie GEIDER

Bonjour,



* Je suis ARTISTE PEINTRE installée à Marseille, je travaille dans le champ du figuratif contemporain, en mêlant la peinture acrylique et des techniques mixtes, laquarelle, lencre et le dessin.



* Ma pratique de la peinture en atelier m'a amenée à devenir ART THÉRAPEUTE. J'interviens dans une pratique individuelle ou de groupe en institution médicale ou sociale. Ma pratique explore le monde des arts plastiques et de l'écriture.

A ce titre, je propose également aux institutions (médicales, sociales, pédagogiques, ...) et aux entreprises des ateliers DÉCOUVERTE DE L'ART THÉRAPIE sous forme de formations de demi journées ou de journées, abordant différents thèmes tels que :

* la réalisation de soi

* lestime et la confiance en soi

* la communication et lesprit déquipe

* lapaisement et la relaxation



Je réalise mes interventions en français et/ou en anglais.



Je monte des PROJETS HUMANITAIRES pour faire découvrir l'art thérapie à des populations en souffrance dans le monde (collecte de fonds, apports de matériel et missions) via des associations humanitaires qui les prennent en charge (Mission Enfance, Association CAMELEON, enfants d Asie ...). Pour cela je réalise des collectes de fonds et suis intéressée par toute collaboration.



* Je suis par ailleurs GRAPHISTE/ILLUSTRATRICE avec une spécialité scientifique (Doctorat de Biologie). Je travaille pour des institutions, laboratoires, entreprises, libéraux.



N'hésitez pas à me contacter pour avoir de plus amples informations : sophiegeider13@gmail.com