Sophie GUILLOT

Bonjour, et bienvenue sur mon Profil !



Je vais intégrer la licence professionnelle Commercialisation de produits touristiques - Nouvelles technologies de l'information et de la communication à la rentrée 2016, et je cherche donc une entreprise afin de l'effectuer en alternance.



Curieuse de tout, et plein de projets dans la tête, je cherche une entreprise qui pourra m'apporter autant que je pourrais lui apporter.



Une agence de communication, de voyage, un office de tourisme, une plateforme de réservation de vacances sont les entreprises que je vise, mais si toute fois mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

SQL

Java

HTML5

Autodesk Inventor

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe After Effects