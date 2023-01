Sophie HAVEL

Diplômée Bac + 5 en commerce international et langues, je justifie de 4 ans de fonctions commerciales à l'export dans l'automobile ainsi que de 6 ans en tant que formatrice à l'anglais en école de commerce (Aix en Provence).

J'allie donc une parfaite maîtrise de l'anglais en contexte professionnel à une bonne connaissance des problématiques auxquelles les salariés sont confrontés. Je suis en mesure d'accompagner ces derniers dans l'exercice de leur fonction et de leur fournir les outils nécessaires à une meilleure communication en anglais (préparation et animation de réunions, présentations en anglais, rédactions d'offres, rédactions de courriers, échanges téléphoniques, préparations de déplacements ou de visites client,réglements de litiges et traitement des réclamations, négociation commerciale, ect...)



Mes domaines de compétences:



- Anglais général/remise à niveau

- Anglais de l'export

- Anglais de la vente et de la négocation

- Anglais de la GRH (également préparation aux entretiens d'embauche)

- Anglais de l'immobilier

- Préparation aux examens TOEIC et TOEFL, ect...



Je propose également de traduire tous types de documents.



Statut auto-entrepreneur, en franchise de TVA...

Domiciliation: Luynes (12)



Mes compétences :

Anglais

Formation

Formation en anglais

Traduction

Traduction anglais