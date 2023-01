Sophie HERAULT

Vraie passionnée, je vis mon métier de styliste pleinement. Créative impliquée et perfectionniste, voilà comment je me définis. Tout au long de ma carrière, j'ai allié cette créativité aux contraintes du métier : timing serré, budget, imprévus de fabrication... Mon expérience réussie chez La Halle m'a apportée une vision de la mode "mass market". Mon passage à La Redoute ma permis d'acquérir les particularités de la VPC & de la vente en ligne, ainsi qu'une vision plus conceptuelle des collections.

Actuellement en poste chez Camaieu, je m'occupe de la famille manteaux & blousons sur la partie produit. Puis je crée les silhouettes pour le site web & les multiples lookbooks des collections.



Un dernier mot sur moi : je suis à la recherche de toujours plus de créativité, de responsabilités et d'autonomie sur des projets différenciant et innovants.



