Sophie-Joëlle SCANDOLA

Forte d'une expérience de 16 ans dans le BTP

Étant passée du chantier à mon poste actuel chargé d'affaires en industrie nucléaire en passant par le tertiaire au service maintenance, bureau d'étude et les achats je suis autonome dans mon travail.

Mon principal objectif est de satisfaire au mieux nos clients pour les fideliser et transmettre la meilleure image possible de mon entreprise.



Mes compétences :

Organisation professionnelle

Travail en équipe

Conscience professionnelle

Électricité courant fort

Électricité courant faible