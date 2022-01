Sophie LAPORTE - STEVENS

Avec Fine & Country, je mets à votre service le meilleur de mon expertise dans le domaine immobilier, je parcours la Côte d'Azur depuis de nombreuses années, avec une expertise pointue dans le domaine de la location saisonnière.



Je suis engagée avec une famille de professionnels de l'immobilier et nous faisons partie du réseau international Fine & Country. Nous sommes fiers d'offrir un service authentique, honnête et excellent dans le secteur de l'immobilier.



La société possède des bureaux dans 300 sites à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, à Dubaï, en Égypte, en France, en Namibie, au Portugal, en Espagne, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Australie.



Nous combinons l'exposition généralisée du marché international avec l'expertise locale et les connaissances des professionnels de l'immobilier indépendants.





Derniers postes occupés: Chargée d'Affaire chez Novasol, Groupe Wyndham et Responsable des Marchés Privés et Export chez GAP Hygiène Santé.



INSTAGRAM : @sophie_property_consultant et @oranda06

web: sophiestevens.fr - Membre de RAW_COMMUNITY - Modérateur @RAW_ARCHITECTURE



Mes compétences :

Prestashop

Wordpress

Google Adwords

Gestion de la relation client

Dynamics

Microsoft Dynamics

Logiciel CRM

Web design

Photographie