Sophie LESON

20 ans d'expérience professionnelle au sein de diverses grandes entreprises françaises et étrangères et divers domaines : banques, assurances, enseignement supérieur...

COMPETENCES FONCTIONNELLES :

- Prise en charge des phases d’analyse : réunion de travail, étude d'impacts des évolutions, étude fonctionnelle

- Rédaction d’expressions de besoins, d’études de cadrage, de cahiers des charges, de spécifications fonctionnelles, de cahiers de recette

- Organisation/coordination des tests

- Organisation et suivi de projets : estimation de charges / chiffrages, plannings, lotissement d’applications

- Rédactions de la documentation utilisateurs, formation.

Bon niveau d'anglais



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage