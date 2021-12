Sophie LEVEQUE (SOPHIE LEVEQUE)

Mes compétences se décomposent en 3 familles :



La conduite de projets fonctionnels

Du recueil des besoins à la mise en production des applications



L'animation des formations

De la conception des supports à l'animation



Le management

J'aime accompagner mon équipe dans le développement de leur compétences, améliorier leur savoir-faire et leur autonomie.



Je suis à la recherche d'un poste en conduite de projets et / ou de formatrice.



J'ai acquis de solides compétences dans ces métiers à travers mes 2 derniers postes qui représentent 27 ans de carrières.



J'ai une écoute active, un très bon sens relationnel, de l'empathie naturelle, j'aime créer un climat de confiance.

J'ai une très bonne capacité d'adaptation et d'organisation.

Dans mes précédent métiers, j'ai dû les conjuguer et les développer continuellement.



J'ai l'esprit clair sur ce que je peux contrôler à mon niveau, sur ce qui est attendu, je peux être force de proposition, je sais motiver une équipe.