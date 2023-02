Sophie LEVY

Graphiste Print & Web depuis 6 ans, je cherche à créer un réseau afin de participer à de nouveaux projets créatifs. J'aime aider les autres dans la réalisation de leurs projets, les guider et créer une image qui leur correspond. Ecouter, partager, et apprendre des autres c'est ce que j'aime faire, et l'outil qui m'aide à le réaliser c'est la créativité.



Mon book en ligne ici : http://www.laphilosophiecreative.fr/



Mes compétences :

Web

Design graphique

Logos

Web design

Autonomie

Relations clients

Adobe Illustrator

CSS

Adobe Photoshop

Communication

Internet