Sophie MOURIERE

Bonjour.



Je m'appelle Mademoiselle Mourière Sophie.

Je suis titulaire du brevet national des collèges et de mon CAP PETITE ENFANCE .

Durant, ma formation cap petite enfance j'ai du effectué des stages en crèche et en école maternelle.

Après, avoir obtenue mon cap petite enfance j'ai pu mettre en compétence pendant 2 ans dans une école maternelle.

Une fois, mon contrat terminé j'ai travaillé pour un remplacement pendant 4 mois à la sainte clothilde.

Et par la suite j'ai fait un travail intérimaire pour 2 jours à la crèche bouctot vangniez .



Je suis disponible pour travailler dans un centre de loisirs , crèche ( halte de garderie ,micro crèche) et aussi dans les écoles maternelles .

Je peux me déplacer pour 50 km environ



Mes compétences :

Les activités

Les transmissions avec les parents

Travail en équipe

Les changes