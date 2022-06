Sophie OLIVE

Je suis issue d'une formation initiale d'ingénieure environnement / sécurité. Mais durant mes 10 ans d'expérience, j'étais chargée d'affaires patrimoine dans un bureau de contrôle en bâtiment à Reims. J'étais chargée de réaliser des diagnostics immobiliers pour de gros clients tels que des bailleurs sociaux , des entreprises privées ou publiques. J'effectuais mes affaires de la proposition chiffrée à la facturation de la mission, en passant par l'organisation de celle-ci, ce qui demande rigueur et autonomie. J'ai également pu lors de ces dernières années me diversifier dans d'autres prestations comme l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou les audits pour les classements d'hôtels ou encore, animer des réunions de formation. J'ai donc développé mes capacités relationnelles.

Aujourd'hui, je souhaite me repositionner dans le secteur de la sécurité au travail et/ou de l'environnement.