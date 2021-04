Sophie PERRET DU CRAY

Le yoga, portail vers la connaissance et la réalisation de Soi



STAGE DE VINYASA ET YIN YOGA DIMANCHE 20 MAI

9h30 – 12h30 à Anglet 64



Quand les sens, le coeur, l'âme est l'esprit sont concentrés, l'être s'écoule à l'intérieur de lui-même, retrouve son intelligence, son intuition, sa force créatrice et se re-connaît pour mieux se réaliser.



Le stage se composera de :

● Une pratique de Vinyasa Flow, postures dynamiques (yang) ciblera les hanches et le renforcement du bas du corps, éveillera l’équilibre, l’autonomie et la confiance pour mieux vivre les 2 pieds sur terre.

● Une pratique de style Yin, douce et profonde, libèrera les jambes et le bassin par des postures de lâcher-prise au sol. Reliés aux organes, les méridiens sollicités seront encouragés à équilibrer les émotions et dissoudre les obstacles.

● Méditation.



Adresse : 6Bis Avenue des Terrasses, Anglet, la Madrague

Tarif : 40€ - Acompte de 15€

Niveau : débutants initiés, élèves intermédiaires et avancés.

Nombre de places limité.



« Vivre délibérément revient à vivre en adulte, à avoir un équilibre, un sens, un but, et à cheminer vers une autonomie et une assurance croissantes vers la liberté ultime. »

B.K.S Iyengar



Le yoga est un chemin riche et infini, une initiation intuitive qui nous mène vers notre essence, l'essence du Tout.



Diplômée de l'école du Life Centre de Londres en 2005(accréditée par le British Wheel of Yoga et le Yoga Alliance, reconnus mondialement), j'ai aussi suivi des formations complémentaires avec Sarah Powers (www.sarahpowers.com), Richard Freeman (www.yogaworkshop.com) et Rod Stryker (www.parayoga.com), professeurs de renommée internationale qui ont joué un rôle essentiel dans l'apprentissage de ma passion.



J'enseigne une pratique fluide et créative : le Vinyasa Yoga, des enchaînements de postures guidés par la respiration dans la recherche de l'alignement et de la paix intérieure.



J'encourage un travail en conscience sur la respiration, l’alignement et l'ancrage, les clés de voûte d'une pratique saine et libérée permettant d’accéder aux couches subtiles de l’être.

Je varie les thèmes pour maintenir la curiosité et un brin de surprise, et communique avec joie cette science dont le potentiel se révèle par l'expérience de chacun.



La grâce s'unit à la pratique, la compassion la guide, la volonté la soutient. La solidarité du tout nous plonge dans l'instant présent pour nous révéler notre richesse et diffuser notre lumière intérieure.



Mes influences personnelles de l'énergétique chinoise (Yin yoga, kinésiologie) et de mon travail dans le domaine de la guérison et du développement personnel incitent l'élève à développer ses capacités innées de guérison.



Cours collectifs hebdomadaires à Anglet, dans une villa entre les pins avec vue sur mer.



Cours d'essai gratuit.



Cours particuliers, individuels ou en groupes, sur demande, à domicile ou en entreprise.

Stages réguliers annoncés sur le blog.



Mes compétences :

Méditation

Yoga