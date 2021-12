Sophie REAL

Mon parcours professionnel à la fois en Agence de communication, puis chez l'annonceur m’a permis de traiter des problématiques d’Image de Marque et communications commerciales diversifiées à la fois en Mode / textile, Beauté, Edition / Presse, Banque/Assurance, Alimentation / Culinaire etc.



Reconnue pour mon expertise de conseil et d’élaboration de concept de communication produit en adéquation avec les positionnements de Marque et également pour mes compétences en pilotage opérationnel d’animations commerciales on et off line...



Ligne éditoriale print & digitale pour application IOS &Android, Brand Content, Vidéos, Parrainage audiovisuel, campagnes d' affichage & presse, catalogues de vente Mode et Décoration ont nourris quotidiennement mes projets avec enthousiame et énergie.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Branding

Production de contenus

Budgets

Marketing Relationnel, Emotionnel

Storytelling