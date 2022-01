Sophie SCHMITT

En tant que contrôleur de gestion expérimenté dans des groupes internationaux, j'améliore les processus financiers des filiales et fournis à la direction les analyses financières nécessaires au pilotage et à la prise de décision.



Mon ADN :

- Double casquette : opérationnel qui fait en tant que responsable financier (position que j'ai occupée pendant 8 ans), et central qui contrôle en tant que contrôleur de gestion (position occupée pendant 20 ans)

- Capacité dadaptation aux personnes et cultures démontrée en donnant support aux équipes basées à létranger (maison-mère et filiales)

- Facilitatrice : je nhésite pas à prêter main forte ou/et à faire pour faire-faire



Principales compétences :

- Organisation des cycles financiers (budgets, prévisionnels, clôtures mensuelles)

- Mise en place et harmonisation des procédures

- Audit ponctuels pour s'assurer du bon respect des procédures

- Conception détats financiers

- Optimisation des systèmes d'information

- Interface maison-mère / filiales

- Budgets / Prévisionnel

- Clôtures comptables

- Contrôle et consolidation

- Analyse

- Management hiérarchique et transversal

- Anglais professionnel courant (utilisé quotidiennement pendant 20 ans)

- IT : Excel, PowerPoint, Word, Cognos, JD Edwards, SAP, Hypérion



Savoirs-être :

Autonome, Rigoureuse, Organisée, Persévérante, Fiable, Honnête, Travail en équipe