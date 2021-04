Sophie SOLIGO

Dynamisme, organisation, sourire, écoute, empathie, facilité d'adaptation, esprit d'équipe et autonomie me caractérisent.

A l'écoute du public, des clients, des bénéficiaires, j'identifie les besoins et défini les objectifs à atteindre. Je mobilise et coordonne les moyens et les personnes ressources, afin d'aboutir à la réalisation du projet en équipe ou en autonomie. Suivi, accompagnement, communication active, collaboration, construction commune, bienveillance et justesse voici les compétences que je propose.

Changement de Région durant le 2ème semestre 2021 : Haute-Savoie entre Annecy et Genève



Mes compétences :

Aisance relationelle

Management

Microsoft Office 2010

Créativité

Adaptabilité

Analyse des besoins

Communication interne

Travail en équipe