Sophie SOPHIE BEYAERT (BEYAERT)

Forte de mon expertise en retail, j'accompagne au quotidien les projets marketing en BtoC au service de l'expérience client et de la performance commerciale.

Evoluant dans un environnement concurrentiel rythmé par de nombreuses innovations technologiques, j'ai une forte capacité d'adaptation et d'anticipation.

Reconnue pour mes capacités de management, je pilote et anime toute la formation digitale et les équipes de coachs formateurs sur le terrain.

Dotée de qualités relationnelles et d'un sens de l'organisation reconnu :

- je travaille en étroite collaboration avec le Directeur Commercial et les Chefs des Ventes pour définir les axes stratégiques de la politique Commerciale de la région.

- je mets en oeuvre les actions en collaboration avec les services centraux permettant d'animer et gérer les projets de manière efficiente, travailler en équipe et assurer la performance de l'activité.



#retail #marketingopérationnel #omnicanal #experienceclient #socialnetwork #formation #coaching #developpementcommercial #negociation #evenementiel #merchandising



