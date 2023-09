Sophie TAMIGNIAU

Ingénieur Chimiste de formation, j'ai acquis en expérience significative dans la mise en place, l'animation et l'amélioration continue de système de management qualité, sécurité et environnement dans l'industrie et les services à l'industrie.



D'octobre 2011 à avril 2014, j'ai encadré un centre de formation certifié testeur CACES et habilité CARSAT pour les formations SST, PRAP IBC, PRAP 2S et CPS Aide à domicile. Nous dispensions de nombreuses formations dans le domaine de la sécurité au travail : Habilitations électriques selon NF C18-510, Incendie, Port du harnais de sécurité et Travaux en hauteur, Montage et utilisation d'échafaudage, Port de l'ARI (appareil respiratoire isolant), conduite de pont roulant, .....



Depuis 2011, je suis Intervenant en Prévention des Risques Professionnels et j'assure des prestations de conseils en système de management QSE (ISO 9001, MASE, OHSAS 18001, ISO 14001, etc...) pour plusieurs TPE d'activités variées (transport, manutention de matériaux de construction, TP, ...)



Mes compétences :

MASE

IPRP

Amélioration continue