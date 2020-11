Sophie VIAUX-CAMBUZAT (DUCHENE)

Ma formation associée à mes 37 ans d'expérience, aux seins des PME PMI, m'ont permis de maîtriser sous de multiples facettes la comptabilité française et Anglo-saxonne en étroite collaboration avec des Auditeurs et les Cabinets d'Expertises.



- Comptabilité générale et analytique.

- Gestion administrative et financière.

- Gestion paie.

- Encadrement d'une équipe (5/6 pers.).

- Déclarations sociales et fiscale (DADS, charges sociales, TVA, CVAE...).

- Supervision du contrôle de gestion

- Immobilisations.

- Préparation bilan.

- Reporting.

- Établissement liasse fiscale.





Mes compétences :

Comptabilité

Informatique

PeopleSoft

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage 100

Quadratus

Anael TT