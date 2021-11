Sophie VIGIER

Dynamique, spontanée, de nature très sociable, je recherche un poste de responsable d'agence ou commercial.



-Développement commercial de l'agence par la connaissance des entreprises et de leurs besoins, de la prospection téléphonique et physique sur chantier et dans les entreprises. Prise de rendez-vous, découverte, analyse et argumentaire, proposition des services, négociation, suivi commercial.

-Gestion administrative et financière:

-Gestion de la facturation clients et de la paie intérimaires en collaboration avec un assistant paie.

-Évaluation et suivi de la solvabilité des entreprises clientes, suivi du crédit clients et des rentrées dans les délais (relance et pré-relance).

-Réalisation des objectifs économiques et commerciaux

-Gestion des contrats de travail, DUE,

-Recrutement, Délégation de personnel

-Direction, Gestion et management de l'agence

-Respect des règles légales et conventionnelles du travail temporaire





Mes compétences :

Commercial

Management

Management commercial

Ressources humaines