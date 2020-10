Sophorn CHAN

30 ans

Nationalité : Français

Courriel : chan.sophorn@hotmail.fr

Permi B, véhicule disponible



Cinq années d'expériences dans la traçabilité des flux des déchets d'électroménager et de participation à l'amélioration d'un système de management intégré, aujourd'hui je souhaite acquérir de nouveaux expériences.

Curieuse et intéressée par des nouvelles opportunités, je suis à la recherche d'un poste similaire ou au sein d'un service facturation.

Mes disponibilités : dès que possible avec un délais de préavis.

Mes expériences :

Assurer la bonne traçabilité des flux des déchets DEEE ménagers entrants et sortants des deux centres de regroupements.

Assurer la bonne traçabilité des flux transférés en centre de traitement et suivre l'équilibre des fractions produites (réglementées et non réglementées), en conformité aux exigences clients, règlementaires, ISO 9001-2015 et Weeelabex.

Contrôler, éditer et suivre la facturation client.



Mes compétences :

L'autonomie à assurer le bon fonctionnement de la totalité du service,

l'esprit analytique/critique, le sens d'organisation, la gestion du stress, la capacité à faire face et à s'adapter aux imprévues, la capacité de former et de transmettre le savoir faire aux collaborateurs, forte en proposition d'action d'amélioration, l'étude des statistiques/des rapports de causalité, la capacité d'analyser et de rendre compte aux éco-organismes

(Ecosystem et Ecologic).



Mes connaissances :

Norme ISO 14001

ISO 9001 Standard et Audit

Statistique

OHSAS 18001, document unique, pénibilité, méthode Six Sigma, IFS, 5P, 5M, 5S, Tableau dynamique croisé

ISO 22000, IFS, HACCP



Mes outils :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Tracexpert, SI, SAP