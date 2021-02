Soraya BERKANE

Femme persévérante et motivée, je contribue au succès de mes clients en offrant des produits et des services de haute qualité.



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Gestion portefeuille clients, reporting, animation de réunion quotidienne, phoning/ Qualification, mise en place d’outils de communication interne, mailing, tableaux de bord (Forecast, etc…..)



TEMPÉRAMENT

Esprit d’équipe, commerciale et souriante, à l’écoute, prises d’initiatives, polyvalente, méthodique, relationnel fort, persévérante.



Mobile à l'international.



Mail: sorane10@gmail.com

Tel: 07 81 37 88 20



Mes compétences :

Animation et présentation de réunion

Initiative,autonome, prise de décision

Gestion projets et clients, reporting

Mise en place de tableau de bord et suivi

Vente

Persévérante

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel