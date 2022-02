Soraya GUIDOU (MAZOUZ)

Jeune, dynamique et motivée je suis à la recherche d'un poste d'assistante de direction ou de tout autre poste dans le domaine administratif (assistante ressources humaines, gestionnaire paie) Acquérir de nouvelles connaissances ne m'effraie pas. On me dit professionnelle, sérieuse et agréable. N'hésitez pas à me contacter afin que je vous exprime plus en détails mes motivations.



Mes compétences :

Secrétariat général

Assistante de Direction

Assistante Garantie

Secrétaire CHSCT

Relais Sécurité

Secouriste du travail

Chargée de recouvrement

Assistanat d'équipe