Sorin GHINESCU

Dans ma position actuelle de consultant principal pour mon entreprise indépendante, j'ai acquis une vaste expérience dans la recherche d'entreprises sans but lucratif sur les tendances en matière de TIC et de recherche de marché, la transformation numérique et les politiques publiques EMET, entre autres domaines d'intérêt. Au cours des 8 dernières années et 6 mois, j'ai perfectionné mon expertise en leadership et en développement organisationnel, en communication interpersonnelle, en dynamique d'équipe, en transformation/ changement organisationnel, en effectif inclusif et à distance, et en motivation au travail.



En plus de mon expérience actuelle, je suis intéressé à explorer l'architecture d'entreprise informatique avec un accent particulier sur la numérisation, l'industrie 5.0, la gestion du changement, la confidentialité, la cyberdéfense et les systèmes distribués. Mes intérêts incluent également la ludification, le big data et la conformité GDPR.