Je m'appelle Sory Ibrahima DANSOKHO je suis de nationalité Sénégalaise, j'ai 23 ans et célibataire. Je suis étudiant en Cycle Ingénieur de Conception à l'Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT).

Apres avoir décroché un Baccalauréat en science expérimente S2, j'ai eu à intégrer les Classes Préparatoires Conjointes de l'Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) et de L'ESIGELEC (Rouen-France) par le billet d'un concours. Au terme de deux années d'intenses études axées sur les maths, la physique , l'informatique et les sciences de l'ingénieur, j'ai été admis au Cycle d'ingénieur de Conception au sein de l'ESMT, cette formation se déroule sur 3 ans et j'en suis en ma deuxième année déjà sanctionnée par une Licence Sciences de l'Ingénieur. Une formation qui me permettra par la suite d’œuvrer pour l'industrie, les réseaux et services du domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), domaine très dynamique et à évolution très rapide. Une formation qui développe mes compétences non seulement dans les domaines scientifiques et techniques, mais aussi qui accroit mon aptitude naturelle à travailler dans un environnement interculturel, qu'impose la mondialisation



Mes compétences :

Java

Développement Android

CSS

HTML 5