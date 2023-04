Sosthene EDORH

Passionné par la stratégie des organisations et la transformation digitale des

entreprises innovante.

Fort d'un double diplôme en E-marketing et mutation numérique ainsi que d'un master en informatique, j'ai acquis une solide expérience en tant que Chef de projet, Webmaster et consultant, me permettant de développer des compétences en gestion de projets, analyse de données et transformation. Ma rigueur et mon pragmatisme me permettront de répondre aux besoins des partenaires de manière efficace.

Je suis à la recherche d'une entreprise partageant mes valeurs d'innovation, de collaboration, d'engagement, de responsabilité sociale et environnementale, pour contribuer activement à son succès tout en continuant à évoluer et à me surpasser