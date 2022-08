Souayah AZZA (AZZA SOUAYAH)

En fait, en examinant mon profil, vous remarquerez que j'ai une expérience pertinente de travail et de bénévolat.

J'ai opté un stage en management de la santé et sécurité au travail au sein d'une grande entreprise spécialisé dans la papeterie et la production de la fourniture scolaire pour la migration du systeme de management de la santé et sécurité au travail de l OHSAS 18001 vers ISO 45001:2018.

J'ai opté aussi pour un autre stage en management au sein de la Banque Nationale Des Genes de Tunis au cours duquel j'ai préparé la mise en place du systeme de management de la qualité au sein du laboratoire des plantes medicinales et aromatiques de la Banque Nationale des Genes selon la norme ISO 9001:2015.

Mon stage de pfe en vue de l'obtention de la licence en biotechnologie s'est déroulé sur la recherche des salmonelles dans les oeufs crus et valorisation des ovoproduits au sein de l'hopital militaire de Tunis.

J'ai effectué aussi plusieurs stages en Biologie (Biochimie, Anatomie pathologie, Microbiologie...)

Je participe souvent a des caravanes de santé avec le ministere de la santé et d'autres associations.

Je suis membre avec JCI EL medina, croissant Rouge Tunisien et d'autres.

Je suis une personne consciencieuse qui travaille dur et fait attention aux petits détails.

Je suis flexible, rapide à acquérir de nouvelles compétences. J'ai aussi beaucoup d'idées et d'enthousiasme.

Vous me trouverez être une personne débrouillarde et motivée, capable de travailler avec soutien dans un environnement d'équipe et de communiquer efficacement à tous les niveaux.

J'apporte une attitude enthousiaste, diligente et dévouée ainsi que la capacité de s'adapter facilement aux exigences du poste.