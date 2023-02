Soufiane BERRAR

Agent de la relation clientèle ayant un peu plus de 7 années d'expérience. Je dispose de plusieurs compétences et atouts (bilingue,formation littéraire spécialisé Anglais,Esprit d'analyse...) qui me permettent d'intervenir sur plusieurs métiers : La réception (Téléconseiller & commercial) et émission (vente, sondage, confirmation).

Lors de mon parcours j'ai pu à travers une expérience de 10 mois gérer un groupe de téléconseillers.

La relation clientèle au Maroc dispose d'un avenir grandiose. J'en ai fait ma spécialité et à tout moment je suis à la recherche d'expériences divers (Formations, Expériences terrains, contacts, salons et séminaires,....) pour évoluer.

Donc n'hesiter pas à rentrer en contact avec moi pour tout sujets touchant de loin ou de près au CRM et en particulier au Call-centers.



Mes compétences :

Commercial

Télécommunications