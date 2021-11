Soufiane CORTEN MAROC (DEROUECH)

Lacier Corten est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée. Sa teinte est évolutive et nuancée. Elle dépend de lhumidité, de la lumière et des formes que prennent le produit fini (pliage, soudure etc.). La surface du matériau nest jamais homogène. Il ne nécessite aucun entretien puisquil est capable de restaurer par lui-même une couche oxydée. A lintérieur comme à lextérieur, il est du plus bel effet.