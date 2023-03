Soufiane EL COHEN

Je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine Supply Chain et Achat en sein d'une entreprise pour la rentrée 2023-2024 pour une durée de 12 à 24 mois partout en France.

Je souhaite réellement approfondir mes connaissances et apporter si possible mes connaissances académiques et mes compétences professionnelles acquis durant mes expériences professionnelles.

Je suis persévérant et je m'adapte assez vite au tâches que l'ont me confiras, très bon en communication et adore travailler au sein d'une équipe dynamique.